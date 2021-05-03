عاجل.. السعودية تعترض طائرتين مسيرتين وصاروخا أطلقوا باتجاه «نجران»

اعترضت الدفاعات السعودية، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه «نجران»، كما اعترضت صاروخا باليستيا ثان أطلق باتجاه المدينة الواقعة جنوبي السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي» إن الحوثيين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال «التحالف العربي»، إن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه «نجران»، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت، أمس الأحد، طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وقال «التحالف العربي»، إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار قبل أن تصل لأي أهداف في المنطقة الجنوبية من السعودية.

وأضاف «التحالف»، أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

الجيش الوطني اليمني يخوض معارك ضد الحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح

وفي سياق آخر، خاضت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران «التحالف العربي»، معارك ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في جبهتي الكسارة والمشجح غرب محافظة «مأرب» شمال شرقي من العاصمة اليمنية «صنعاء» والتي يسيطر عليها الحوثيين.

وقال «المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية»، امس الأحد، إن 7 من الحوثيين لقوا مصرعهم في كمين للجيش الوطني اليمني بجبهة الكسارة غربي مأرب، إضافة إلى تدمير طقم يحمل عيار 14.5.

وقصف طيران «التحالف العربي»، 3 أطقم معادية بالقرب من الجبهة، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم.

ونشر «المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية»، مشاهد مصورة لدك مواقع وتجمعات حوثية بمدفعية الجيش الوطني وطيران «التحالف العربي» في الكسارة، كما بث المركز مشاهد توثق لحظات اقتحام الجيش الوطني اليمني لمواقع الحوثيين في جبهة الكسارة.

كما سقط الجيش الوطني اليمني، طائرة استطلاع تابعة للحوثيين في «جبهة صرواح» الواقعة في غربي «مأرب»،

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، قال في وقت سابق، إن قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وبإسناد ودعم كبير من «التحالف العربي»، يواصلون التقدم وتحقيق المكاسب على الأرض والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية للحوثيين في مختلف الجبهات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء اليمنية «سبأ».

من جانبها، دعت «نقابة الصحفيين اليمنيين»، أمس الأحد، إلى إيقاف الحرب على الصحافة، وعدم التعامل مع الصحفيين كأعداء، متهمة الحوثيين بارتكاب انتهاكات.

وقالت النقابة اليمنية، في بيانٍ، بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة» والذي يوافق 3 مايو كل عام، إن نحو 1400 صحفي يمني تعرضوا لانتهاكات منذ بداية الحرب التي اشعلها الحوثيين بعد انقلابهم على السلطة الشرعية في أواخر 2014، 39 منهم قتلوا، إلى جانب وقوع مئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات، وإغلاق وتوقف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية وشركات إعلامية.

وأشارت نقابة الصحفيين، إلى ان 10 صحفيين لا زالوا معتقلين لدى الحوثيين بـ«صنعاء»، بينهم 4 يواجهون أحكاما جائرة بالإعدام هم: عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، مضيفة أن هناك صحفياً لا زال معتقلاً لدى تنظيم «القاعدة» الإرهابي بحضرموت الواقعة شرق اليمن منذ 2015 في ظروف غامضة.