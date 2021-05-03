باكستان تفرض قيودا على الحدود وتحذر من أسابيع كورونا الحاسمة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن باكستان أغلقت المعابر البرية مع دولتي إيران وأفغانستان أمام المسافرين، كما اتخذت إجراءات من شأنها تخفيض عدد الرحلات الجوية الدولية، حيث حذرت الحكومة من أسابيع قليلة أسمتها بالأسابيع الحرجة في المعركة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتابعت الصحيفة البريطانية إنه تم إعلان القيود في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاحتفال بعيد الفطر، الذي غالبا ما يشهد عادة حركة تنقل جماعي للناس بين المدن والقرى وكذلك عودة العمال المهاجرين والباكستانيين في الخارج للاحتفالات.

ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء «فرانس برس» قولها إنه اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، ستعلق 80% من الرحلات الجوية لمدة أسبوعين، معظمها من الشرق الأوسط حتى منتصف مايو عندما تنتهي عطلة العيد.

وقالت فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البلاد إنها ستغلق أيضًا معابر مع إيران وأفغانستان، مضيفة أنه سيتم إعفاء البضائع.

كانت الرحلات الجوية والمعابر البرية مع الهند المجاورة لباكستان، والتي تعاني من تفشي كبير مع مئات الآلاف من الحالات الجديدة يوميًا، مغلقة بالفعل قبل الوباء بسبب التوترات السياسية.

وأضاقت الصحيفة، أن البلاد تكافح لاحتواء موجة ثالثة من الإصابات، حيث تم الإعلان عن أكثر من 800 ألف حالة إصابة و18 ألف حالة وفاة، بينما تم تطعيم جزء صغير فقط من سكانها البالغ عددهم 220 مليون نسمة.

وقال وزير التخطيط أسد عمر، الذي يقود جهود الحكومة لمحاربة تفشي المرض القاتل، إن الأسبوعين المقبلين حاسمان ، حيث سارعت السلطات الصحية لزيادة سعة العناية المركزة.

كما أعلنت الحكومة، حظر السفر بين المحافظات لأكثر من أسبوع خلال العيد وفرضت إغلاقًا على الفنادق والمواقع السياحية.

وواجهت التجمعات الخاصة والمتاجر والمطاعم قيودًا مشددة، مع تعبئة الجيش للمساعدة في تطبيق القواعد.