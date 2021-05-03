عاجل.. قرابة 20 مليون إصابة بكورونا و200 ألف حالة وفاة في الهند

أعلنت السلطات الهندية، تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لليوم الثاني عشر على التوالي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19.93 مليون حالة.

كما سجلت السلطات الصحية في الهند، 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 218959 حالة.

الهند يمكن أن تشهد أكثر من 30 ألف حالة وفاة يوميا في غضون أسابيع قليلة

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنه بهذا المعدل، يمكن أن تشهد البلاد أكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب «كورونا» يوميا في غضون أسابيع قليلة، وسط حالة من الفوضى في سجلات المرضى، مما يعني أن العدد الحقيقي قد يظل مجهولا.

وكشف خبراء في القطاع الصحي في الهند، أن الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات، قد تصل إلى 10 أضعاف الأرقام المعلنة حكوميا.

وفي سياق متصل، ازدهرت سوق سوداء لاستغلال معاناة المرضى الذين يسعون للحصول على الأكسجين والأدوية الأساسية الأخرى، علما أن معظمها مزيف أو عديم الفائدة ضد الفيروس.

وأوضحت شبكة «سكاي نيوز»، أنه يمكن أن يصل سعر أسطوانة الأكسجين في العاصمة «دلهي» إلى ما يعادل أكثر من 1000 جنيه إسترليني، مقارنة بحوالي 60 جنيها قبل حدوث الموجة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد.

وفي حين أن جرعة من عقار «ريمديسيفير» المضاد للفيروسات تكلف ما يقرب من 500 جنيه إسترليني، بينما السعر العادي أقل من 20 جنيها إسترلينيا.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، أعلنت في وقت سابق، أنه تم العثور على النسخة المتحورة «بي.1. 617»، المعروفة أكثر بالمتحورة الهندية نظرا لاكتشافها المرة الأولى في الهند، في أكثر من 1200 تسلسل جينوم في 17 دولة على الأقل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.