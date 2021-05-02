«عنان» عن زيادة حالات كورونا في الهند: «حجزت كل اللقاحات لدول أخرى»

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه وبالرغم من كون دولة الهند هي مصنع العالم للقاحات كورونا، ولكنها قامت بحجز اللقاحات للدول الأخرى، ولم تقم بحجز كمية كافية لتطعيم مواطنيها، «كان كل الكميات اللي بتنتجها محجوزة لدول أخرى».

ما حدث في الهند تحور كبير في الفيروس نتيجة الانتشار الزائد

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الآن»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن ما حدث في الهند هو تحور كبير في الفيروس نتيجة الانتشار الزائد وعدم اتخاذ الاحترازت، وهو ذات الأمر الذي حدث في الولايات المتحدة عندما وصل عدد الوفيات لـ4.500 شخص يوميا.

محتاجين ندى اللقاحات في وقت قصير

وأوضح أن هناك مشكلة لوجيستية، بشأن اللقاح الذي وضعته دولة الهند لتطعيم مواطنيها، حيث كان بطيئا للغاية، ويجب على جميع الدول محاربة الوقت لعدم انتشار فيروس كورونا بين مواطنيها، كما حدث من قبل في أمريكا وجنوب أفريقيا، «إحنا محتاجين ندي اللقاحات وفي وقت قصير، وإحنا محتاجين ندى اللقاحات في وقت قصير».

وأكد أنه وبسب عدم وجود توعية قوية بخطورة الفيروس ومدى انتشاره يؤدى هذا إلى زيادة في أعداد المصابيين، «كل ما يكون فيه رقمنة متطورة تمنع حدوث أزمات مستقبلية جراء الجائحة، وده اللي اكتشفوه في الهند، ولكن في وقت متأخر ما أدى لزيادة الأعداد، فكلما كانت لدينا معلومات كافية كلما كانت القدرة على اتخاذ القرار أسرع وأحسن وتتجنب كوارث صحية».