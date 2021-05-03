المشرف على قطاع خدمة المجتمع يتفقد المدن الجامعية ببنها

أجرى الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، جولة بالمدن الجامعية بكفر سعد؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب، يرافقه الدكتور أشرف عواد المشرف على المدينة الجامعية بكفر سعد.

واطمأن سوسة، خلال جولته، على الخدمات المقدمة للطلاب، كما تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية، والتقى عددًا من الطلاب داخل المدينة، واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم.

كما شملت الجولة تفقد العيادات الطبية والاطمئنان على تجهيزها بالاسعافات الأولية العامة وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأثنى المشرف على قطاع خدمة المجتمع، خلال جولته، على جهود العاملين بالمدن الجامعية، مؤكدًا ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين

في وقت سابق قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، بتفقد جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، برفقة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لجامعة بنها.

خلال جولته، استمع الدكتور خالد عبدالغفار إلى شرح تفصيلي حول مكونات مباني الجامعة واطلع على معدلات التنفيذ، موجها بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة مباني الجامعة وفقا للخريطة الزمنية المحددة، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

وتفقد وزير التعليم العالي مباني الكليات التي تضم المدرجات وفصول التدريب والمعامل وورش التدريب ومكاتب الإدارية.

وأشاد الوزير بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر لم تكن لتحدث لولا وجود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي المشروعات القومية في التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما بالغا، ويلبي كافة الاحتياجات لتسهيل مهمة إنجاز المشروعات الجديدة.

يشار إلى أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا، وتضم عدة مباني منها، «إدارة الجامعة - مبنى أكاديمي - مبنى الورش - مبنى ريادة الأعمال والابتكار - مبنى المعامل»، فضلًا عن الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية.

وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة ومنها «هندسة البناء - تنسيق حدائق معمارية - إدارة البناء المستدام والمباني الخضراء - تخطيط المدن والأماكن العامة - تطوير البرامج والتطبيقات - هندسة الميكاترونكس والأتمتة - الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة - هندسة نظم الاتصالات - الهندسة الطبية - اللغويات الحاسوبية - الواقع الافتراضي والمعزز - هندسة التصنيع/إدارة الإنتاج - الإسكان والتنمية الحضرية - إدارة مشروعات - علم تحليل البيانات - تطوير الأعمال - التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية - الاقتصاد الحسابي - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - العملات الرقمية - المعلوماتية الطبية الحيوي - طب وجراحة الفم - التكنولوجيا الحيوية الجزئية - تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية - تكنولوجيا المختبرات الطبية - التصوير الطبي».