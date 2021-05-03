ملخص الحلقة العشرين من مسلسلات رمضان (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحدوتة.. ملخص الحلقة العشرين من مسلسلات رمضان»، وتواصل مسلسلات رمضان تقديم أحداث وتفاصيل جديدة ومشوقة، فقد بدأ مسلسل «الاختيار2» بلقاء الضباط الخائنين بقيادة الضابط خيرت السبكي في عيادة الإخواني الإرهابي محمد كمال وقرر الإعلان عن إطلاق اللحية وتشكيل فريق من الضباط المنشقين وطالبهم بأن يستقطبوا أخرين حتى يكونوا تشكيلا كبيرا، وقال لهم إنه سيصطحب ضابطا في سيناء لإحضار الأسلحة واستهداف الكمائن.

وفي مسلسل هجمة مرتدة، أنهى سيف استعداده للسفر إلى الخارج حيث يلتقي بسمسار الهجرة الشرعية ويدفع له الأموال حتى يسافر عن طريق سوريا ثم إلى تركيا ومن الحدود إلى أوروبا، في الوقت الذي يكتشف فيه مرض والدته وهو ما سيؤثر على حالته النفسية قبل السفر للخارج.

وفي مسلسل القاهرة كابول، الاستعداد لتنفيذ عملية إعدام الشيخ رمزي بعدما وقع في قبضة الجيش الأمريكي، في الوقت الذي يهمس فيه أحد أعضاء الجيش الأمريكي في أذن الشيخ رمزي ويطلب منه التعاون والعودة للتنظيم من جديد ليصبح رجلهم هناك وفقا لسيناريو سيتم الاتفاق عليه حول كيفية الهروب، فيوافق على الامر في الوقت الذي بايع فيه أعضاء التنظيم الشيخ نمير يده اليمنى.

وبدأت أحداث حلقة مسلسل نجيب زاهي زركش، بدخول طريف على زركش فوجده تعرض للإغماء وأخبره الطبيب أن وظائف الكلى فيها مشكلة، وأعطاه أحد أصدقاء رامز رواية له فاهتم بها وقرأها وبكى بعد أن وجده يحكي فيها عن تجربته في الملجأ وطلب من دار النشر أن تنشر الرواية.