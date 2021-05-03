القليوبية تسجل 40 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

كشفت بيانات مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مختلف أنحاء المحافظة، خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 37 حالة إصابة لمواطنين من أبناء المحافظة، و3 حالات من خارج القليوبية.

وتصدر مركز ومدينة بنها الإصابات بـ20 حالة، تلاه مركز طوخ مسجلاً 7 إصابات، ثم غرب شبرا بـ3 إصابات، ثم مدن العبور والقناطر الخيرية وشبين القناطر بمعدل حالتين لكل منها، وسجل مركز قها حالة إصابة وحيدة، بينما سجل شرق شبرا وقليوب وكفر شكر صفر إصابة.

كما سجلت محافظة القليوبية 5 حالات وفاة داخل مستشفيات ومراكز العزل بالمحافظة، إثر مضاعفات فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة بمحافظة القليوبية، منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 1360 حالة.

وبحسب بيانات مديرية الصحة فإن حالات الوفاة المسجلة اليوم، 4 سيدات ورجل، توفوا داخل مستشفيات كفر شكر المركزي، وحميات طوخ، وعزل قها، وحميات بنها، وبنها التعليمي، بينما سجلت 8 مستشفيات أخرة، مخصصة لعزل وعلاج وفرز مصابي كورونا، صفر وفيات خلال الساعات الماضية.

وكشفت البيانات أن المتوفين هم «ش. ع.»، 64 سنة، من كفر شكر، و«ف. م.»، 60 سنة، من طوخ، و«ل. س.»، 55 سنة، من طوخ، و«ع. م.»، 78 سنة، من القناطر الخيرية، و«م. أ.»، 75 سنة، من طوخ.

وفي سياق متصل، ناشدت محافظة القليوبية مواطني المحافظة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار

وأهابت المحافظة بأصحاب المطاعم والمحلات بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكدس المواطنين، والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تعرض المنشآت للعقوبات الواردة فى قرارات مجلس الوزراء.