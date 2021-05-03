تجار الفسيخ في نبروه عن شم النسيم 2021: «الموسم اتضرب»

انتظر تجار الفسيخ في واحدة من أشهر المدن المصرية في بيع الفسيخ، وهي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، توافد زبائنهم عليهم كعادتهم كل عام، إلا أن هذا العام انتهى الموسم، بالنسبة لهم، دون أن يأتي معظم الزبائن، بعدما تصادف الاحتفال بعيد شم النسيم 2021 مع صيام شهر رمضان، فعزف معظم المواطنين عن تلك العادة، ليكتمل العزوف مع حالة الإغلاق الحدائق العامة والشواطئ، والتي كان لا يحلو لهم تناول وجبات الفسيخ والأسماك المملحة إلا في الأماكن المفتوحة، فقرر معظم التجار تخزين بضائعهم لما بعد شهر رمضان، في انتظار قدوم عيد الفطر.

ركود في محلات الفسيخ لموسم شم النسيم 2021

داخل مدينة نبروه الشارع الرئيسي نظيف، والعمال داخل محلات الفسيخ المتراصة، صوت القرآن الكريم يخرج من المحلات، إلا أن «لا حركة ولا بيع»، في وقت كان لا يستطيع أحدهم أن يأخذ قسطاً بسيطاً من الراحة، بسبب كثرة زبائنهم في مثل هذا الوقت كل عام، وخاصةً مشاهير الفن وكرة القدم، الذين يعتبرون فسيخ نبروه مميزاً بالنسبة لهم.

ورغم ارتفاع أسعار الأسماك في هذا الوقت من العام، إلا أن أسعار الفسيخ حافظت على استقرارها، حيث بدأت من 50 جنيهاً للكيلو حجم صغير، و70 جنيهاً للحجم المتوسط «3 حبات كيلو»، و100 جنية للحجم الكبير، ولجأ البعض إلي الإعلان عن هدايا وعروض لكل من يشتري فسيخ، يحصل علي سردين مملح أو رنجة عليه.

تاجر فسيخ: الركود طال 80 % من المنتج

وقال «محمود الشربيني»، تاجر فسيخ بمدينة نبروه، إن الحركة هذا العام انخفضت بنسبة 80% عن الأعوام السابقة، وأوضح أن من لديه 10 براميل من الفسيخ، لم يبيع منها إلا اثنين فقط، والبعض لم يكملهما، معتبراً أن «هذا الموسم مضروب بالنسبة لنا، ونحن نعلم هذا من البداية، إلا إننا لم نتصور أبداً أن يصل الركود في بيع الفسيخ هذا العام، إلى هذا الحد».

وأضاف «الشربيني»، في تصريحاته لـ «الوطن» قائلاً: «هذا العام، رغم أن كل تاجر خفض من حجم الفسيخ لديه، إلا أن الكميات المحدودة التي جهزناها لم نتمكن من بيعها، ويمكن أن يأتي الزبون، أو يكون فيه إقبال مع عيد الفطر المبارك 2021».

مواطن: اشتريت فسيخ لأسرتي لبعد الإفطار

وقال «السيد عبد الستار»، أحد المواطنين، إن «تناول الفسيخ بالنسبة لي ولأسرتي شئ لا يمكن الاستغناء عنه، خاصةً أن فسيخ نبروه ليس بالمالح، ولا يسبب العطش أثناء الصيام، ثم إن تناول كميات محدودة منه لا يمكن أن تؤثر علي الصائم، ولذلك حضرت لأشتري الفسيخ لأسرتي، لنتناوله بعد الإفطار».

وأضاف «عبد الستار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «موسم شم النسيم 2021 بالطبع مختلف، فقد كنا نأخذ لأصدقائنا وعائلتنا هدايا من الفسيخ ونوزعه عليهم، ولكن هذا العام الأمر مختلف، فاقتصر الأمر على الشراء لأسرتي فقط».