أسوان بدون أي فعاليات واحتفالات في شم النسيم 2021

في هذا التوقيت من أعوام سابقة كان كورنيش النيل بمدينة أسوان يستقبل الآلاف من الزائرين ليس من سكان مدينة أسوان فقط بل من مراكزها الأخرى «دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، وإدفو»، بل ومن المحافظات الأخرى كالأقصر وقنا وسوهاج، بمناسبة أعياد شم النسيم، فالكل يستمتع بالمنظر الخلاب لنيل مدينة أسوان، من حيث الجزر النيلية والحدائق العامة المميزة، لكن مع الإجراءات الاحترازية تم إغلاق الحدائق العامة، خاصة جزيرة النباتات وحديقة فريال مع وجود تشديدات أمنية بمنع النزول للحدائق العامة تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بإلغاء كافة الفعاليات الخاصة بأعياد شم النسيم 2021.

شم النسيم 2021.. قرار محافظ أسوان بمنع مظاهر الاحتفالات

كما تم غلق الأندية وحمامات السباحة والمولات التي يتوافد عليها المئات في هذا اليوم، وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على منع أي مظاهر للإحتفالات في شم النسيم وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا، وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها المحافظة لمنع التجمعات والتزاحم، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

شم النسيم 2021.. غلق الحدائق والمتنزهات وتعليق الرحلات النيلية

وأكد محافظ أسوان، غلق الحدائق العامة والمتنزهات بجميع المراكز والمدن، وخاصة حديقتي النباتات وفريال بمدينة أسوان، وكورنيش كوم أمبو، وحديقة الأندلس بإدفو، بالإضافة إلى الجزر النيلية، مع تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، فضلاً عن المناطق التي تشهد إقبالاً من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم ، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب.

التعامل بحسم مع مخالفي الإجراءات الاحترازية

وشدد عطية، على ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي والقاعات والفنادق والمطاعم السياحية التي تخالف تطبيق هذه الإجراءات بما يساهم في الحد من إنتشار فيروس كورونا، مناشداً المواطنين الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعى وتجنب الإختلاط والتجمعات الأسرية وغيرها للحفاظ على سلامتهم من أي إصابات.