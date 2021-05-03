بـ«مطواة وشومة».. أسرة مريض تعتدي على موظف بمستشفى حلوان (صور)

داخل مستشفى حلوان العام، أطباء يهرولون هنا وهناك لمساعدة المرضى، يعاونهم في ذلك الأطقم الطبية المختلفة العاملة في المستشفى، وموظفو الاستقبال والعلاقات العامة، كانوا يعملون بدأب واجتهاد لإنقاذ الأرواح التي آلمها المرض، وإنجاز ما يحتاجونه من أوراق، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لم يتخيل أي منهم أنّه سيكون عرضة لاعتداء بـ«شومة ومطواة» على يد أسرة مريض.

ضربوني بالشومة والمطواة على راسي

حسام إبراهيم، موظف علاقات عامة بمستشفى حلوان العام، تعرض لاعتداء من قبل أسرة مريض في المستشفى: «أخويا شغال معايا في المستشفى، وكان في أسرة مريض مش لابسين كمامات ولا ملتزمين بالطابور وعاوزين يدخلوا في دور مش دورهم، فأخويا طلب منهم يلتزموا ويلبسوا كمامات ويقفوا في مكانهم في الطابور، لكن زعلوا واستحلفوله».

لم يحضر إبراهيم تفاصيل الواقعة التي حدثت مع شقيقه في المستشفى، وفوجئ في اليوم التالي بأسرة المريض تتربّص له ولشقيقه: «لقيت ناس بيضربوني بالشومة على ضهري وعوروني في راسي بمطواة، عشان مكانوش عاوزين يلبسوا كمامات وكانوا عاوزين يدخلوا في دور غير دورهم وأخويا منعهم».. قال إبراهيم راويا تفاصيل الاعتداء عليه وشقيقه في المستشفى لـ«الوطن».

هقدم بلاغ للنائب العام ومش هسيب حقي

وأكد الموظف المعتدى عليه داخل مستشفى حلوان، أنّه عقب الاعتداء عليه مباشرة حرر محضرا ضد عدد من أسرة المريض، وبقي هو 3 أيام داخل مستشفى حلوان لتلقي العلاج اللازم، متابعا: «اتفاجئت بخروج المتهمين على ذمة التحقيق في القضية».

ما زال إبراهيم يخضع للعلاج في مستشفى حلوان العام، لكنه أكد أنّه لن يصمت على ما حدث معه: «هقدم بلاغ للنائب العام قريب، أنا صاحب حق ومش هسيب حقي بالقانون، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم».