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«مصر للطيران» تمنح 20% تخفيضا لذوي القدرات الخاصة و10% لمرافقيهم

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الوطن
01:17 م | الإثنين 03 مايو 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

قال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة وفي إطار توجيهات وزارة الطيران المدني تعلن مصر للطيران عن تقديم 20% تخفيض لذوي القدرات الخاصة و10% لمرافقيهم من أقاربهم من الدرجة الأولى على أسعار جميع تذاكر مصر للطيران على رحلاتها الدولية حتى 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى منحهم 500 ميل إضافي عند انضمامهم لبرنامج المسافر الدائم Egyptair Plus وذلك من منطلق مسؤوليتها المجتمعية التي تضعها الشركة الوطنية في مقدمة أولوياتها.

وأضاف أبو العينين أن «مصر للطيران» توفر لذوي القدرات الخاصة كل خدمات السفر والتسهيلات عند استقبالهم بالمطارات وعلى متن الطائرات من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة للتعامل وإنهاء كل إجراءاتهم حرصا منها على دعمهم المستمر.

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