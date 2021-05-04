4 حالات تمنعك من الحصول على تعويض إصابة العمل من التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التزام صاحب العمل بإخطار الهيئة عن أى إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، مشيرة إلى أنه في حالة امتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

وأوضحت هيئة التأمينات أن أحكام تأمين إصابة العمل تسرى على المؤمن عليهم من الفئات الآتية:

- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.

- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين فى شركات قطاع الأعمال العام.

- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، بإستثناء: «عمال المقاولات، عمال الشحن والتفريغ، وعمال الصيد، عمال النقل البرى»، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.

- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى.

- المكلفين بالخدمة العامة.

- الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.​

تسوية المعاش بنسبة 80 % من الأجر

ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على أنه اذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر، ويزداد هذا المعاش سنويا بنسبة 1% حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما اذا كان العجز أو الوفاة سببا فى انهاء خدمة المؤمن عليه.

أنواع إصابات العمل

الإصابة بأحد الأمراض المهنية:

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

​الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

حالات لاتستحق تعويض إصابة العمل

ونصت المادة 57 من القانون على أنه لا يستحق تعويض الإصابة فى الحالات التالية:

- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .

- إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

- يعتبر فى حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات.

- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.