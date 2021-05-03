«شوقي»: المنصات التعليمية مستمرة في شرح المناهج الدراسية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أن المنصات التعليمية مستمرة في تقديم شرح للمقررات الدراسية، وعقد ورش تعليمية مهمة لمختلف المراحل التعليمية بعد انتهاء العام الدراسي الحالي 2020/ 2021، موضحاً أنه سيتم عقد مجموعة من الورش التعليمية التي تؤهل الطلاب للاستعداد للامتحانات، وتنمية مهاراتهم المعرفية من خلال بنك المعرفة المصري.

وأوضح وزير التعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم عقد ورشة تعليمية للطلاب لكيفية الاستعداد للامتحانات عن طريق المذاكرة بطريقة شيقة من مصادر «بريتانيكا» التفاعلية، ومنصة إدارة التعلم من ورشة «بريتانيكا» وبنك المعرفة المصري، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 6 مايو الجاري.

«شوقي»: امتحانات الشهادة الإعدادية ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً

وتابع وزير التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب التعرف على كيفية حل الواجبات المدرسية بمساعدة مصادر «بريتانيكا» التفاعلية، ومنصة إدارة التعلم من خلال بنك المعرفة المصري، مؤكداً أن الوزارة وفرت معلومات مهمة لجميع الطلاب لإثراء ثقافاتهم، من خلال مكتبة إثراء للثقافة والعلوم، مؤكداً أنه «لاستخدام هذه المكتبة يجب على الطلاب الانضمام إلى ورشة العمل من العبيكان وبنك المعرفة المصري».

ولفت الدكتور طارق شوقي إلى أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ورقياً، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مؤكداً أنه سيتم عقد الامتحانات في شهر يونيو المقبل، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات لكل مادة على حدة.

«مديريات التعليم» تستعد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية

وكشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في مختلف محافظات الجمهورية، أنه يجري الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، وإعدد الكشوفات النهائية بأسماء طلاب الصف الثالث الإعدادي، وأوضحت المديريات أنه سيتم التنسيق مع كافة الإدارات التعليمية ووزارة التربية والتعليم للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات.

ولفتت المديريات إلى أنه سيتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حرصاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية وأعمال الامتحانات.