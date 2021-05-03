مصدر بالتعليم: امتحانات «الإعدادية» في يونيو دون تأجيل بسبب كورونا

كشف مصدر مسؤول فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية فى يونيو المقبل، دون تأجيل بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية، ستبدأن الاستعدادات النهائية للامتحانات، المقرر أن تعقد ورقيا بلجان مراقبة بالمدارس، وليس المنازل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ستحتوى على مناهج شهور مارس وأبريل ومايو، منوها إلى أنه لن يتم حذف أى أجزاء من المناهج، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستأتى من المناهج الدراسية التى تم تدريسها للطلاب خلال الفصل الدراسي الثانى، كما أن الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات، لتوفير السلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم التنبيه على ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية، للطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، داخل اللجان الامتحانية، لافتا إلى أنه سيتم قياس درجة الحرارة للطلاب قبل السماح لهم بأداء الامتحانات، علاوة على تخصيص غرف عزل داخل اللجان الامتحانية، تحسبا لأى سيناريوهات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد أى حذف لأى مقررات دراسية بمناهج الصف الثالث الإعدادي، مشيرا إلى أن على الطلاب المذاكرة والاستعدادات للامتحانات، المزمع عقدها فى يونيو المقبل، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت شوقي، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة عازمة على عقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية فى مواعيدها المحددة، فى يونيو ويوليو تواليا، للحفاظ على مستقبل الطلاب، مؤكدا أن العام الدراسي الحالى مر بسلام وأمان رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

وتابع: «أن على الطلاب ارتداء الكمامات الطبية خلال عقد الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بالفيروس.