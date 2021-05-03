بعد ظهوره في «الاختيار 2».. معلومات عن الضابط «المنشق» خيرت السبكي

استعرضت الحلقة العشرين من مسلسل «الاختيار 2»، والتي جاءت بعنوان «الضباط المنشقون»، 4 ضباط كانوا ينتمون لقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وشاركوا في فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، ثم بدت عليهم علامات التشدد خلال الخدمة، واعتنقوا الفكر الجهادي بعد ذلك، حتى اختفوا عن الأنظار، وبعدها انضموا لتنظيمات إرهابية.

أحد هؤلاء هو الضابط المنشق خيرت سامي عبدالحميد السبكي، والذي ظهر في حلقة الأمس من مسلسل الاختيار 2، والذي تستعرض «الوطن» معلومات عنه في السطور التالية:

1- من مواليد محافظة القاهرة 9 أبريل عام 1991.

2- التحق بكلية الشرطة وتخرج منها في دفعة 2012.

3- كان من ضمن الضباط الأربعة من دفعة 2012 الذين شاركوا في فض اعتصام رابعة، وااستشهد منهم الضابطان محمد جودة ومحمد سمير.

4- أُبعد من العمليات الخاصة نهائيًا بسبب تشدده الديني، ونُقل لمديريات أمن بعيدة مثل الوادي الجديد وكفر الشيخ.

5- تورط في قضايا إرهابية، وأعلن بعدها عن انضمامه لتنظيم «ولاية سيناء».

6- أطلق على نفسه لقب «أبو علي».

7- في 17 نوفمبر 2018 استهدف الجيش عددًا من الأوكار الإرهابية، ليعلن بعدها تنظيم «ولاية سيناء» عن مقتل أمير التنظيم الإرهابي خيرت السبكي.