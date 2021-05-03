بعد ظهورها في الاختيار 2.. تفاصيل انفجار 14 عبوة في شقة الهرم عام 2016

عرض مسلسل الاختيار 2 وقوع تفجير في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم، وأسفر ذلك عن استشهاد عدد من رجال الشرطة، بينهم الشهيد المقدم أحمد الرفاعي، من قوة قطاع الأمن الوطني، تفاصيل تلك الواقعة كانت يوم 21 يناير 2016 وتضم عددا كبيرا من المتهمين وتحمل رقم 97 حصر أمن دولة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية آنذاك أن العناصر الإرهابية المقبوض عليها ارتكبت سلسة جرائم إرهابية وجرائم عنف وقتل لضباط الشرطة في قطاع جنوب الجيزة، أبرزها اغتيال العقيد علي أحمد فهمي، رئيس مباحث مرور المنيب، وسائق، بمدينة أبوالنمرس بالجيزة.

وقالت تحريات المباحث إن انفجار شقة الهرم ناتج عن تبادل إطلاق الرصاص بين قوات الشرطة و4 متهمين من تنظيم الإخوان يعتنقون فكر تنظيم «داعش» الإرهابي، ومتورطين في أعمال عنف وارتكاب جرائم قتل لضباط وأفراد الشرطة بجنوب الجيزة، كما أنهم هاربون من منطقة البدرشين ومختبئون في تلك الشقة وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية في الفترة من 25 يناير 2016.

كيف وقع الانفجار الهرم

وشرحت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية آنذاك أنه أثناء تبادل إطلاق الرصاص اخترقت إحدى الطلقات عبوة ناسفة كانت فى شقة المتهمين، ما أدى إلى انفجارها وانفجار 14 عبوة كانت مُعدّة للتفجير، ما أدى لوقوع شهداء ومصابين من رجال الشرطة وسكان العقار، وانهيار 4 أسقف في طوابق العقار، إضافة إلى حدوث تصدعات وشروخ فى العقار المكون من 14 طابقاً، وتصدعات فى 3 عقارات مجاورة لمكان الانفجار، علاوة على تحطيم 4 سيارات بينها سيارتا شرطة.

المتهمون نفذوا سلسلة جرائم إرهابية

وتبين من التحريات أن المتهمين متورطون في ارتكاب العديد من الوقائع، وهم ضمن خلية إرهابية تعتنق فكر «داعش» ومن منطقة البدرشين، وأنهم متورطون في اغتيال العقيد علي أحمد فهمي رئيس مباحث مرور المنيب، وسائقه، منذ أسبوعين، وأيضاً وراء اغتيال 4 من أفراد الشرطة يوم 19 نوفمبر 2016 بعد تنفيذهم هجوماً إرهابياً عليهم بكمين المنوات بكوبرى زويل بمدينة أبوالنمرس، علاوة على تورطهم فى اغتيال محمود السيد «مجند شرطة» بعد أن أطلقوا عليه النار من منطقة الزراعات بالبدرشين في أكتوبر 2016، كما اغتالوا خفيراً بمكتب ميت رهينة بالبدرشين، وفجّروا قطار العياط، وشرعوا فى قتل نقيب شرطة، وخططوا لاستهداف أقسام الشرطة وعدد من الأكمنة أثناء احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير.