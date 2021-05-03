مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 لكريم عبد العزيز وأحمد مكي

ينتظر الجمهور اليوم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 2 لكريم عبدالعزيز وأحمد مكي، على شاشة قناة دي إم سي، وهنا تعرف على مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21.

مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21

ستشهد الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 2 الكثير من الأحداث والكشف عن محاولات للجماعات الإرهابية للتخريب ونجاح قوات الشرطة في إبطال هذه المحاولات، ولذلك هنا تعرف على مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21، حيث يعرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساءا على شاشة قناة أون إي.

يذكر أنَّ الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 2 كانت قد شهدت العديد من المفاجأت وأولها صدمة الظابط زكريا يونس الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، عندما علم بأن زوجته مصابة بسرطان في الرحم ولابد من إجرائها لعملية لاستئصال الورم والرحم.

وبالفعل أخذ زكريا زوجته وذهبا للدكتور وحدد لها موعدًا للعملية وذهبا للمستشفي وبدأت زوجته توصيه على بناتها.

وتتوالى الأحداث ويخبر الدكتور زكريا بأن عملية زوجته قد نجحت ولكنهم اضطروا لاستئصال الرحم وكان معه الفنان أحمد مكي الذي كان حريصًا على الوقوف بجانبه طوال الوقت هو وزوجته عاليا.

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 هو بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.