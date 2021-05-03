اقتصاد 24 ساعة: البنوك والبورصة يستأنفان عملهما غدا.. وصعود الذهب

شهدت الـ24 ساعة الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية الهامة، أبرزها، البنوك والبورصة يستأنفان عملهما غدا، وصعود الذهب، وترصد «الوطن» أبرز هذه الأخبار.

تستأنف البنوك العاملة في السوق المحلية، والبورصة المصرية، ومكاتب البريد، وكافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص، صباح الغد، النشاط مرة أخرى بعد انقضاء أطول إجازات عام 2021.

يأتي ذلك بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل العمل اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتى يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، بسبب إجازات عيد تحرير سيناء، عيد القيامة، وشم النسيم.

وقرر البنك المركزي والبورصة، أن يكون اليوم الاثنين 3 مايو 2021، عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في

شهدت أعداد مستخدمي الإنترنت «الموبايل، الأرضي، وUSB» في مصر ارتفاع كبيرا خلال عام 2020، حيث وصلت أعداد المستخدمين إلى 65.25 مليون مستخدم نهاية ديسمبر 2020، مقابل 49.90 مليون مستخدم في نفس الفترة من عام 2019، بزيادة تقدر بنحو 15.35 مليون مستخدم جديد في عام فقط.

مستخدمو الإنترنت عن طريق الموبايل بلغ 52.40 مليون

وبحسب نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصدَرتها الوزرة في أبريل الجاري، فإن أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الموبايل بلغ 52.40 مليون مستخدم، فيما بلغ أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الـUSB بلغ 4.04 مليون مستخدم، ووصل أعداد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة إلى 8.81 مليون مستخدم نهاية ديسمبر 2020.

كم أصبح سعر الجرام اليوم؟

قالت مصادر بسوق الذهب، إنَّ أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم، الاثنين، شهدت ارتفاعًا بقيمة بلغ أربعة جنيهات بسوق الصاغة للمستهلكين، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي لتسجل الأونصة 1780 دولار للأونصة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ السعر المسجل الآن في سوق الذهب 780 جنيهًا للجرام من عيار الذهب الرئيسي في السوق «عيار 21»، وهذا السعر قابل للتغير لأكثر من مرة في تداولات اليوم، مع استمرار المضاربة على الذهب في البورصات العالمية.

تفاصيل ما تبقى من عطلات 2021

بانقضاء شمس اليوم الإثنين الموافق 3 مايو 2021، والذي يوافق يوم عطلة عيد شم النسيم، وقبيل استئناف المنشآت الحكومية والخاصة نشاطها غداً، يتبقى للمصريين إجازتين مجمعتين و13 يومًا منفردة طوال 2021.

تبدأ هذه الإجازة لمدة 4 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، بداية من الخميس 13 مايو - السبت 15 مايو، أما في شهر يونيو يوم إجازة وحيد وهو يوم الأربعاء 30 يونيو، بمناسبة ثورة 30 يونيو.