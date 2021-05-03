استئناف العمل بالبنوك والبورصة ومكاتب البريد أمام الجمهور غدا

تستأنف البنوك العاملة في السوق المحلية، والبورصة المصرية، ومكاتب البريد، وكافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص، صباح الغد، النشاط مرة أخرى بعد انقضاء أطول إجازات عام 2021.

يأتي ذلك بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل العمل اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتى يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، بسبب إجازات عيد تحرير سيناء، عيد القيامة، وشم النسيم.

وقرر البنك المركزي والبورصة، أن يكون اليوم الاثنين 3 مايو 2021، عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من الخميس 29 أبريل 2021 حتى يوم الاثنين 3 مايو الجاري.

وقالت مصادر بالبنك المركزي، إنه سيتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021، بشكل طبيعي وتفتح أبوابها أمام الجمهور اعتبارًا من 9:30 صباحًا.

وسبق أن قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل 3 أيام بمناسبة الأعياد الرسمية، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.

وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم.

تعطيل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية

وقرر مدبولي تعطيل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

11 يومًا إجازة خلال شهر رمضان

وحظي المصريون بإجازات وعطلات رسمية بلغت أكثر من 11 يوم خلال شهر رمضان، بينما يترقب الكثيرون عطلة إجازة عيد الفطر المبارك منتصف الأسبوع المقبل، والتي ستعطل خلالها جميع المنشآت الحكومية والخاصة لمدة 4 أيام.