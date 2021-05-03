سكرتير جنوب سيناء يتابع إجراءات غلق الشواطئ والحدائق العامة

قام اللواء أيمن محمد الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بغلق الشواطئ والحدائق العامة.

السكرتير العام يتابع ممشى أهل مصر ويشيد بوعي المواطنين

وتابع السكرتير العام خلال جولته ممشى أهل مصر، وشاطئ الفيروز، للتأكيد على تواجد الدوريات واللجان المتخصصة للمرور على الشواطئ العامة والمتنزهات، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة مواطني وأهالي المحافظة والعاملين بها والزوار.

وأشاد السكرتير العام بوعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، لعبور هذه المرحلة بأقل خسائر.

وأكد أنه توجد لجان لمتابعة المطاعم والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع قواعد النظافة والتعقيم المستمرة، وسيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك الضوابط.

المحافظ يصدر توجيهات بشأن استعدادات المحافظة خلال أعياد شم النسيم

وكان أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، توجيهات بشأن استعدادات المحافظة خلال أعياد شم النسيم، خاصة باتخاذ كل التدابير اللازمة، للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، للحد من تفشي الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه بالدفع بدوريات ولجان متخصصة للمرور على الشواطئ العامة والمتنزهات، للتأكد من غلقها، وأيضًا متابعة المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة مواطني وأهالي المحافظة والعاملين بها والزوار بمختلف مدن المحافظة.

وشدد المحافظ على رفع درجات الاستعداد للمديريات والأجهزة المعنية وخاصة مديرية الصحة والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، ومديرية التموين، والطب البيطري، وباقي المديريات ذات الصلة مع تحديد مهام دقيقة لكل منها، والالتزام بتنفيذها.

وأكد المحافظ على رؤساء المدن بالنسيق مع كل الجهات المعنية، لتنفيذ التوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالغلق الكامل للشواطئ العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والأسواق العامة، وغلق المطاعم والكافيات التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة السياحة.