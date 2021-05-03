التنمية المحلية: إغلاق تام للحدائق والملاهي وتعليق الرحلات النيلية

كشف تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة، عن تطبيق قرارات الدولة ومنع أي تجمعات أو احتفالات للمواطنين في إجازة شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ جميع المحافظات شهدت إغلاقا تاما للحدائق والمتنزهات والملاهي، وتعليق للرحلات النيلية وإغلاق للشواطئ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنّ المحافظين ونوابهم أجروا على مدار اليوم جولات ميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع، ورصد أي مخالفات في هذا الشأن.

وأجرى اللواء محمود شعراوي، عددا من الاتصالات الهاتفية مع بعض المحافظين، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث أشاد بجهود المحافظات على مدار الأيام الماضية، خاصة الحملات المستمرة على المطاعم والمقاهي والكافيهات لضبط المخالفين ومنع الشيشة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين لقرارات الدولة بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، كما وجّه شعراوى بمواصلة الحملات للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية لكورونا بالمقاهي والكافيهات والمطاعم، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والمولات التجارية والورش.

وطالب شعراوي، المواطنين بالحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامة الطبية وتجنب التجمعات وتوخي الحذر، والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

ووجّه شعراوي حديثه للمواطنين، قائلا: «حافظوا على أنفسكم وصحتكم وصحة أسركم، والتزموا بالاجراءات لخفض أعداد الاصابات والحد من انتشار الوباء».

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين.

وأشار شعراوي إلى أنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أي شكاوى بشأن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال الخط الساخن 15330 أو رقم واتس آب 01150606783.