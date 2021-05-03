«الشوارع خالية والحدائق مغلقة».. كورونا يحرم أهالي الغربية من شم النسيم

ظهرت الحدائق والمنتزهات العامة بشوارع وميادين محافظة الغربية، اليوم، خالية من أي احتفالات للمواطنين بأعياد شم النسيم والتزامهم بالجلوس بالمنازل تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار فيروس كورونا والحفاظ على أرواح أبناء الشارع الغرباوي.

خلو شوارع وميادين الغربية من احتفالات شم النسيم لتأمين المواطنين

كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات والتى تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين فى الأماكن العامة وتزامنًا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أقرتها الحكومة والتى بدأت الخميس الماضى وتنتهى اليوم الإثنين.

محافظ الغربية يوجه برفع الطوارئ وإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

كان محافظ الغربية قد وجه رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع «شم النسيم» وتكثيف الحملات على مدار اليوم لمتابعة الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمنع أي تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية فى الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش مشددًا على استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

تحركات عاجلة لإغلاق كورنيش بحر شبين بالمحلة ومنع التجمعات

كما وجَّه المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة بالضرورة، إلى مساعديه بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى مع التأكيد من غلق جميع الحدائق والمتنزهات وكورنيش بحر شبين، وكافة أماكن التجمعات وخلوها من روادها ووقف جميع الرحلات النيلية بالكامل خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

كما نبه أن ذلك لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا وكذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا ياتى ذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

يُذْكَر أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم 593 والذي يقضي بغلق كافة الحدائق والمتنزهات وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد منع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه منع الاحتفالات والتجمعات أياً كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتريات والكافيهات (بنسبة 50% من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة وذلك حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.