وفاة فتاة بحبة الغلة في المنوفية

لفظت فتاة أنفاسها بمستشفى جامعة المنوفية، قبل قليل، إثر تناولها قرص سام من حبوب حفظ الغلال، حيث قامت أسرتها بنقلها إلى مستشفى منوف العام، إلا أن الأطباء قرروا تحويلها إلى المستشفى الجامعي، ولم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذ حياتها، وتم إخطار الأجهزة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بوفاة فتاة، نتيجة تناولها أحد الأقراص السامة المستخدمة في حفظ الغلال، أثناء محاولة الأطباء إنقاذها في المستشفي الجامعي بشبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

15 حالة انتحار بحبة الغلة شهرياً في المنوفية

وفي غضون ذلك، كشفت الدكتورة عزة وجيه زناتي، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم في كلية الطب بجامعة المنوفية، أن قسم السموم يستقبل شهرياً ما يقرب من 15 حالة انتحار بأقراص حفظ القمح السامة، من مراحل عمرية مختلفة، وأكدت أن أغلب حالات الانتحار تكون لمراهقين ومراهقات في سن مبكرة، ولكن مؤخراً بدأ القسم يستقبل حالات انتحار من كبار السن.

وأضافت رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة المنوفية، في تصريحات صحفية، أن سبب انتحار بعض الحالات الكبيرة في السن، تكون بسبب عامل نفسي أو إحباط داخل الأسرة، وطالبت بضرورة منع تداول حبة الغلة، واقتصار ذلك على الجميعات الزراعية، من خلال تشديد الإجراءات، مع الرقابة الصارمة عليها، على أن يتم صرفها للمزارعين بكمية محددة.