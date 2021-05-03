محافظ القاهرة يحذر أصحاب المقاهي: الدولة لن تسمح بمخالفات تضر المواطن

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه يجري متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشم النسيم، واليوم يجري تفقد العديد من الأماكن بالحدائق والمتنزهات العامة ومنطقة الكورنيش والتأكيد على تنفيذ الاجراءت الاحترازية التي أصدرتها الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطن الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على أنه رصد التزاما من المواطنين بعدم التردد على الأماكن العامة وعدم وجود اي تجمعات بالحدائق والمتنزهات العامة التي كانت تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال حديثه مع مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن منطقة كورنيش النيل كانت تشهد تردد الكثير من المواطنين عليها ولكن ملاحظ اليوم عدم وجود أحد من المواطنين، والمتابعة ستكون مستمرة على مدار اليوم والأيام المقبلة للتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية، مشددا على أنه هناك متابعة للكافيهات وتطبيقها للإجراءات الاحترازية ومنع تناول الشيشة، وتم ضبط بعض المخالفين، ممن تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وناشد محافظ القاهرة أصحاب الكافيهات بمزيد من الالتزام لأن الدولة لن تسمح بأي مخالفات تضر صحة المواطن، مؤكدا على أنه قد تم غلق العديد من الكافيهات الفترة الماضية والحملات مستمرة وسيتم توقيع الغرامات على من لا يرتدي الكمامة، وكل هذه الاجراءات من أجل الحفاظ على صحة المواطن وهناك ثقة بالمواطن المصري وبوعيه بِأن كل مايجري من أجل مصلحته، مشددا على أنه هناك متابعة مستمرة وحملات مستمرة وبالأمس كان يوجد حملة مكبرة على مستوى القاهرة وتم ضبط عدد كبير من المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وسوف تستمر الحملات لحين انتهاء أزمة كورونا.

واستكمل محافظ القاهرة أن المواطنين يعتادوا على شراء سلع معينة خاصة بيوم شم النسيم، ومنذ فترة والحملات تعمل بكثافة وتم ضبط كميات غير مطابقة وغير صالحة للإستخدام.