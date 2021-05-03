عاجل.. روسيا تعلن نجاح مصر في مواجهة كورونا وعودة الطيران خلال 30 يوما

قال السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، إن عودة السياحة الروسية جاءت بعد تقارب مصري روسي بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين، خاصة أن مصر حليف دائم لدولة روسيا، وأن هناك تعاون وثيق بين البلدين.

وأكد بوريسينكو، أن عودة السياحة الروسية نتاج فترة عمل متواصلة بين الحكومات وتبعتها إجراءات اتفق عليها الرئيسين وهي الحفاظ على سلامة السائحين الروس مؤكدا أن مصر تجنبت سيناريو انتشار فيروس كورونا كما في الهند وتيسير نحو خطي ثابتة من حماية الشعب من فيروس كورونا المستجد التي تعاني كثير منها من دول العالم.

وأشار إلى أن هناك ترتيبات لعودة السياحة الروسية بالغردقة، وأن الطيران الروسي سيعود بشكل كامل خلال شهر من الآن «أي ما يقرب من 30 يومًا»، وتحديدًا بداية شهر يونيو المقبل وذلك بعد إنهاء كافة الاستعدادات والتنسيق بين الشركات المصرية والروسية.

واستطرد السفير الروسي، خلال المؤتمر الصحفي، أن روسيا ترى أن الدولة المصرية تسير نحو التنمية الحقيقة خاصة مع وجود حليفنا القوي الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.

ولفت إلى أن السياح الروس يتطلعون الي زيارة الغردقة في اقرب وقت مؤكدًا أنها من أكثر الوجهات السياحية جذبًا لهم، وأن هناك ما يقرب من 20 ألف مواطن روسي مقيمين بالغردقة إقامة شبه دائمه من الجالية الروسية.

وأوضح أنه بعد قرار عودة الطيران المباشر بين البلدين سيكون هناك وصول لاعداد كبيرة من الروس، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات ، يجعل مصر من أولي المقاصد السياحية للروس في الفترة الحالية والمقبلة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الروسى فى أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بحضور القنصل الروسي بالغردقة وذلك على هامش زيارته لمدينة الغردقة التقى خلالها بمحافظ البحر الأحمر لبحث الاستعدادات لعودة السياحة الروسية.

كان وصل جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، أمس، إلى مدينة الغردقة، وبدأ جولة اليوم يرافقه فيكتور فوروباييف القنصل الروسي بمدينة الغردقة، حيث عقد لقاء مع مسؤولي محافظة البحر الأحمر، وتم بحث آخر الاستعدادات وتبادل وجهات النظر بشأن عودة الرحلات السياحية المتعلقة بعودة الطيران الروسي لمدينة الغردقة مرة أخرى بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات.

كما التقى عددًا من الجالية الروسية المقيمة بمدينة الغردقة، وذلك ضمن مجموعة من الاجراءات والترتيبات اللازمة عقب قرار استئناف الرحلات الروسية إلى مديتني الغردقة وشرم الشيخ.