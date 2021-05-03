الزراعة: خطة من 4 محاور لزيادة الصادرات إلى الخارج

وضعت وزارة الزراعة، خطة لزيادة الصادرات الزراعية من المحاصيل، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسوق الدولية، كما وضعت خطة لخلق فرص عمل جديدة، لزيادة دخول صغار المزارعين.

يقول السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خطة زيادة الصادرات الزراعية من المحاصيل، تقوم على 4 محاور أساسية، وهي دعم الصادرات الزراعية من خلال توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية، وعلى رأسها الحاصلات الزراعية إلى بعض الأسواق الرئيسية للصادرات الزراعية، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال إجراء دراسة تفصيلية لتحديد المواني المناسبة لكل خط، من حيث الدول المحيطة بها بجانب دراسة عوامل التكلفة، وسرعة إنهاء الإجراءات والإمكانات اللوجستية والقدرة الاستيعابية للميناء وخلافه، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجيستي للمنظومة التصديرية وخاصة دعم وسائل الشحن وتخفيض تكاليفها.

وأضاف أن الخطة، تقوم أيضا على إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية، وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقا للقواعد والمعايير الدولية، مع تعظيم دور الحجر الزراعي، في تطوير منظومة التصدير، واتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير.

وأوضح أنه سيجري العمل على الاستمرار فى سياسات فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية، حيث بلغ عدد الأسواق التي يتم تصدير السلع والمحاصيل الزراعية المصرية، إلى أكثر من 150 دولة، منها (11) سوق تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية خلال عام 2020 رغم أزمة انتشار فيروس كورونا، ما ترتب عليه حدوث طفرة فى مجال الصادرات الزراعية، حيث وصل حجم الصادرات إلى نحو 5.2 مليون طن لعدد 255 صنف بقيمة تعادل حوالى 2.2 مليار دولار (بما يتجاوز 33 مليار جنيه).

فيما كشف تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية هذا العام الى 2.7 مليون طن و450 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها نحو 150 ألف طن عن ذات الفترة من العام الماضي.