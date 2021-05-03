الزراعة: ارتفاع حجم صادرات البطاطس لـ486 ألف طن والموالح لـ1.4 مليون

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية من البطاطس إلى 486 ألف طن بطاطس، فيما ارتفعت صادرات الموالح إلى مليون و445 ألف طن، فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن أنّ إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير حتى نهاية الشهر الماضي 2.7 مليون طن و450 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها نحو 150 ألف طن عن ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أنّ قائمة أهم الصادرات الزراعية التي غزت الأسواق العالمية في أوروبا والخليج وأمريكا وآسيا، ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والرمان والبطاطا والفاصوليا والبنجر والجوافة والفلفل والمانجو والثوم، وبلغت صادرات الموالح نحو مليون و444 ألفا و95 طنا لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما جرى تصدير 165 ألفا و143 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 60 ألفا و628 طن، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 18 ألفا و668 طن.

واحتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و396 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 13 ألفا و455 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 10 آلاف و945 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و767 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و505 أطنان، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 4 آلاف و335 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 369 طنا.

وتمكنت مصر من تصدير 5 ملايين طن العام الماضي رغم جائحة كورونا والتي تسببت في إغلاق العديد من الموانئ في العالم.