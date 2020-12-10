الحجر الزراعي: مفاوضات لفتح السوق الأمريكي أمام الموالح المصرية

قال الدكتور محمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه سيتم قريباً الإعلان عن فتح الأسواق الأمريكية أمام الموالح المصرية لأول مرة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن مفاوضات تجرى في الوقت الراهن مع الجانب الأمريكي بخصوص الاشتراطات المطلوبة والإجراءات الفنية لبدء عملية التصدير للسوق الأمريكي بعد التوقيع على الاتفاقيات بين الجانبين.

وتابع العطار بأن العام الحالي نجحت وزارة الزراعة في فتح 11 سوقاً أمام السلع الزراعية المصرية، من بينها الأسواق اليابانية أمام الموالح، وذلك بعد مفاوضات استمرت عامين كثف فيها الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب اليابانى، حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني أمام أصناف الموالح المصرية.

وأكد أن فتح السوق اليابانى يعد بمثابة التحدي الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019 وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعي المصري فتح 38 سوقا في السنوات الثلاث السابقة للعام الحالي.

وأشار إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا وما تسببت فيه من ارتباك لحركة النقل الدولية وإغلاق كامل للمنافذ والموانئ في بداية الأزمة فإننا تمكنا من تصدير 4.8 مليون طن من السلع الزراعية، مقابل 5 ملايين طن العام الماضي، مشيراً إلى إن العام المقبل سوف يشهد طفرة تصدير للسلع المصرية بعد السمعة الجيدة التي حققتها خلال السنوات الماضية.