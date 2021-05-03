علي جمعة: الرسول أمر الإمام أبو الحسن الشاذلي بدخول مصر «فيديو»

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ الإمام أبو الحسن الشاذلي رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، حينما كان في تونس، وقال له: إنه حان الوقت أن تذهب لمصر، مؤكدا أنه جاء برؤية نبوية شريفة: «المرة الأولى ذهب للحج ومر على مصر، والمرة الثانية كانت سنة 642 برؤية نبوية وكان عنده 51 عاما، وجلس في مصر من عام 642 وحتى 656، وكان في مصر العز بن عبدالسلام، سلطان العلماء، بن دقيق العيد المجتهد المطلق، حيث كان هذا القرن قرن العلماء وكان من 600 لـ700، وكان قرن فريد ووحيد والعلوم كانت نضجت وفي قمة حالها، وكان يوجد العديد من العلماء».

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقاء ببرنامج «مصر أرض الصالحين»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، في شهر رمضان الكريم، أنَّ العز بن عبدالسلام كان لا يرى التصوف وغير مهتم به، لكنه بمجرد رؤيته للإمام أبو الحسن الشاذلي اتبعه وأصبح شاذليا وألف رسالة في التصوف، منوها إلى أن أبو الحسن الشاذلي كان يعظم العز بن عبدالسلام، وذات مرة رأى رؤية بها رسول الله، موضحا أنه لم يكن هناك أي اعتراض من المصريين عليه وعلماء مصر اجتمعوا حوله ودرس في المدرسة الكاملية من شدة علمه ونبوغه، وكان عالم كبير في الظاهر والباطن.

وكشف «جمعة» أن الإمام أبي الحسن الشاذلي كان له بعض الكرمات والأشياء غير المعتادة، مثل استجابة الدعاء، وهو من ربى المرسى أبو العباس، وزوجه ابنته، وفي المرة الأخيرة التي حج بها كان قد فقد بصره، وكان ذاهب للحج مات ودفن في حميثرة، وبني بجواره مسجدا، ولكنه تم بعد ذلك في الستينيات، وتتالت التجديدات والبنيات.