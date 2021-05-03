مفتي الجمهورية: زيارة أضرحة أولياء الله الصالحين أمر محبب وليست شركا

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن زيارة أضرحة أولياء الله الصالحين، أمر محبب، وكذلك الدعوة من أماكنهم، مؤكدا أن هذه الأماكن تشهد تنزل الرحمات والتبرك، وزيارتها ليس شركا، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص كانت تتنزل عليهم الرحمات أثناء حياتهم وتتنزل عليهم أيضا في قبورهم، مشيرا إلى أن الجلوس مع الصالحين فيه نفع كبير، وقد نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن جليس السوء وحبب إلى المسلمين الجلوس مع الصالحين.

وأضاف «علام» خلال استضافته في برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك ضابط للمسلمين وهو الشرع الشريف، لافتا إلى أن الجلوس عند الأضرحة من أجل تبادل العلم وذكر الله يعد بابا من أبواب الخير ويندرج تحت أبواب الذكر في الإسلام، وقد ورد في الآية 152 من سورة البقرة (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) وهذا دليل علىى استحباب الذكر في أي وضع على الإطلاق من أجل التقرب من الله عز وجل.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن كثرة الذكر تجعل العبد «ربانيا» ويتصرف وفقا للشرع الشريف، ويكون مخلصا في كل أعماله لله، ويدعو فيستجيب الله له بسبب تقواه الشديدة، منوها إلى أن الكرامة هي تأييد من الله سبحانه وتعالى، إلى أشخاص بعينهم، مؤكدا أن الولي الحقيقي ينسب إلى نفسه التقصير.