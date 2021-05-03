«تطوير العشوائيات»: الانتهاء من مشروع «زهور مايو» بحلول 30 يونيو

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه جرى الانتهاء من 80% من مشروع «زهور مايو» لتسكين أهالي منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، في وحدات سكنية توفر حياة كريمة لهم، لافتا إلى أنه من المفترض الانتهاء من أعمال المشروع بالكامل بنهاية يونيو المقبل، موضحا أن وزارة الإسكان قامت بمجهود كبير على مستوى هذا المشروع، وأنجزت كل ذلك في فترة لا تتجاوز الـ8 أشهر.

وأوضح «صديق»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «extra news»، أن مشروع تسكين سكان منطقة الزرايب، يعتبر مشروعا متكاملا، لأنه يشتمل على إنشاء حدائق وأماكن ترفيهية وصحية، موضحا أن تكلفة المشروع من المتوقع أن تصل إلى 600 مليون جنيه، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض التي أقيم عليها المشروع، هي سبب ارتفاع ميزانيته.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن هناك أيضا العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها حاليا بعدد من المحافظات، كاشفا عن أن هناك أربعة مشروعات تنفذ على مستوى محافظة البحر الأحمر، وبالتحديد في (الغردقة والقصير وسفاجا ورأس غارب)، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بحلايب وشلاتين، موضحا أن كل مشروع ينفذ وفقا لطبيعة المكان نفسه، وأسلوب الحياة بتلك المنطقة.

وأضاف أن هناك أيضا مشروعات تطوير على مستوى محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن مشروع «بشائر الخير 5» قارب على الانتهاء، فيما جرى الانتهاء من مشروع منطقة الطابية بمرسى مطروح، وجرى تسكين المواطنين بالفعل، إلى جانب عدد آخر من المشاريع على مستوى جنوب سيناء.