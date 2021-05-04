حظك اليوم الثلاثاء 4-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يفضل اللون الذهبي ويتسم بالكرم والإبداع وطيبة القلب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. عطارد بمنزل أصدقاء العمل يساعدك على إظهار صفاتك الهائلة وقد تفاجئ من حولك بمواهب جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتنازل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.