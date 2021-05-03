سميرة الأسير: الجمهور تعاطف مع «أم عبدالله» في «القاهرة كابول»

خطفت الفنانة الأردنية سميرة الأسير الأنظار خلال مشاركتها فى بطولة مسلسل «القاهرة كابول» لتجسيدها شخصية «أم عبدالله» وهى إحدى زوجات أمير الجهاديين رمزى، الذى يجسده الفنان طارق لطفى. تلعب «أم عبدالله» دوراً محورياً فى أحداث المسلسل، وبالتحديد فى العاصمة الأفغانية كابول، لكونها حاولت أن تثأر لشقيقها الذى قتله زوجها بعد أن رفض مبايعة زوج شقيقته لرفضه أسلوب إدارته للتنظيم، فقامت بقتل نجل زوجها الثانى، وهو ما أغضب زوجها رمزى أمير الجهاديين، وقرر قتلها بالرصاص وأسقطها من فوق أعلى الجبال، ولكنه يفشل فى قتلها ويصيبها فقط فتهرب منه.

كشفت «سميرة» لـ«الوطن»، تفاصيل مشاركتها فى مسلسل القاهرة كابول قائلة: «ترشحت لتجسيد شخصية أم عبدالله من قبَل المخرج حسام على، الذى شاهد فيلمى القصير بلا سقف، الحائز على جائزة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لعام 2017، وعرض علىّ الدور وأبديت موافقة فورية، ولكن كثرة تأجيل التصوير أشعرتنى كثيراً من عدم استكمال المشروع، ولكن الله فضله كبير، ما أدى فى النهاية إلى خروج العمل بشكل رائع محققاً نجاحاً كبيراً مع الجماهير العربية».

وعن كواليس التصوير، قالت: «الكواليس كانت مثيرة للغاية، لكونى قدمت شخصية زوجة الخليفة، فكانت جميع مشاهدى فى القصة بالعاصمة كابول، وهى المشاهد التى صورناها فى مدينة الأشباح، كما كنا نطلق عليها فى صحراء مدينة سفاجا بالغردقة، ولكن الأجواء كانت أكثر من رائعة».

أضافت: «التعامل مع خالد الصاوى وفتحى عبدالوهاب وطارق لطفى كان فى غاية الجمال، ففى البداية كنت أخشى من الوقوف أمامهم فهم نجوم كبار ولكن بعد ذلك أصبح الأمر أشبه بمباراة تمثيلية، وأضفنا الكثير من الأشياء أنا وخالد الصاوى، فالأمر شبهنى بالتمثيل على المسرح، كذلك استمتعت كثيراً بمشهدى مع فتحى عبدالوهاب».

وأشارت إلى أنها لم تجد أى صعوبة فى الحديث باللهجة البدوية قائلة: «شخصية أم عبدالله فى القصة هى سيدة أردنية بدوية جاءت، رفقة شقيقها الذى يقتل غدراً على يد زوجها، من أجل رفع راية الإسلام مثلما كان يحدث أيام النبى والصحابة وليس للإرهاب، ولكنها تكتشف ذلك مع قتل شقيقها، ولم أجد صعوبة مطلقاً فى اللهجة لأن اللهجة البدوية تستخدم فى الأردن وأنا تدربت عليها كثيراً».

وعن مشهد محاولة قتلها وسقوطها من فوق أحد الجبال قالت: «المشهد نفذ فى المونتاج بالصورة التى ظهرت للمشاهدين، ولكنى فى الحقيقة قمت بتصويره من فوق طاولة مرتفعة وسقطت على سطح لين أشبه بالسرير، ويكفى أن المشهد خلق تعاطفاً كبيراً مع الشخصية».

سميرة الأسير هى فنانة أردنية الجنسية تخرجت فى الجامعة اللبنانية للتمثيل، وبدأت مشوارها الفنى من على خشبة المسرح اللبنانى قبل أن تعود من جديد لموطنها الأصلى الأردن، وقدمت خلال مسيرتها عدداً من الأفلام العربية المهمة منها الفيلم الفلسطينى «ديجراديه»، الذى عرض فى مهرجان كان، وفيلم «بلا سقف»، الحائز على جائزة الفيلم القصير بمهرجان القاهرة السينمائى.