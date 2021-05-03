«اتفرج من بيتك».. مبادرة شبابية لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة

«اتفرج من بيتك.. نعم للروح الرياضية».. شعار أطلقه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء اليوم الإثنين، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، علىى خلفية ما فرضته الأجهزه الأمنية من تشديدات بمحيط ستاد المحلة، لتأمين فعاليات مباراة فريقي غزل المحلة والأهلي، ضمن فعاليات الدوري العام، عقب غياب وحرمان بلغ نحو 10 سنوات، لأحداث الشغب التي وقعت في المدينة العمالية، موسم 2010/2011.

تدشين مبادرة «اتفرج من بيتك» لنبذ العنف وتعميم الروح الرياضية

ورصدت «الوطن» انتشار أمني مكثف بمحيط ستاد المحلة، حيث تم إغلاق شوارع الإنتاج وسكة زفتى والسبع بنات ومساكن كفر حجازي ونادي الشرطة، لتأمين فعاليات مباراة كرة القدم، لمنع أي تجمعات للجماهير الفريقيين والاكتفاء بالسماح لدخول الكشوف التي تحوي أسماء مجلس إدارة الناديين والصحفيين والإعلاميين.

حالة من الاستنفار الأمني والتأهب القصوى بتوزيع النقاط الأمنية بمحيط الاستاد

كما انتشرت قوات الشرطة والمدرعات على عدة مستويات لتأمين المداخل والمخارج المؤدية للمدينة العمالية، فيما أشرف اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية على توزيع الخدمات الأمنية، حسب عدة نقاط أمنية لتفتيش المارة وفرض حظر التجوال، ومنع مرور المارة إلى الأبواب المؤدية لمداخل ستاد المحلة الرياضي.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا إشاعات حول فرض حظر التجوال وإغلاق الكافيهات والمحال التجارية، قبل بدء مباراة كرة القدم، حفاظا على أرواح المواطنين خشية حدوث أعمال شغب، حال انتهاء المباراة لصالح أي طرف من الفريقين.

محافظ الغربية يقرر إغلاق الكافيهات والمحال التجارية لمنع التجمعات والتباعد الاجتماعي

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى رؤوساء مجالس المدن والأحياء، بضرورة رفع حالة التأهب القصوى والطوارئ، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة كورونا الثالثة، من خلال إلزام كل المحال التجارية والكافيهات بالإغلاق من الساعة 8 مساء اليوم حتى 8 من صباح الغد.

كما يشارك محافظ الغربية، ويرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وقيادات مجلس إدارة شركة غزل المحلة في حضور مباراة كرة القدم بين فريقي غزل المحلة «الفلاحين» ونظيره النادي الأهلي.

10 سنوات علي أحداث شغب مباراة غزل المحلة والأهلي بالدوري العام

يذكر أن تلك المباراة هي الأولى للفريقين عقب أحداث المباراة الدامية التي انطلقت أحداثها في عام 2011، في منتصف الشوط الثاني، وعلى أثرها تم إخراج لاعبي الأهلي في سيارات قوات الأمن المركزي عقب تراشق بالألفاظ، والطوب والحجارة بين جمهوري الناديين، وتمت السيطرة على الموقف أمنيا بموجب ضبط مروجي أحداث الشغب.