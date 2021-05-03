حسام موافي: الإنسان الذي يعيش 80 عاما يتعبد سنتين فقط

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن القلب يدق عدد يتراوح ما بين 110 ألف إلى 120 ألف دقة يوميًا، موضحًا أن هناك جهاز يسمى الهولتر يقيس ضربات القلب ويحسب ضربات القلب ومدى دقتها، مشيرًا إلى أن القلب جهاز دقيق جدًا يدق نحو 120 ألف دقة يوميًا لمدة 80 عامًا.

الشخص الذي يعيش 80 عامًا يتعبد في سنتين فقط

وأضاف «موافي» خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن العبادات التي يؤديها الشخص لا تأخذ وقت طويل على الإطلاق فالصلاة لا تزيد عن 10 دقائق والصيام لا يتجاوز الـ 30 يوما، وكذا الحج يستمر نحو 7 أيام فقط، مبينًا أنه حسب هذه الأرقام بالتعاون مع أصحابه ووجد أن الشخص الذي يعيش 80 عامًا يتعبد طوال عمره في سنتين فقط، وإذا كان شخص تقي للغاية فإنه سيتم مضاعفة السنتين إلى أربعة، مؤكدًا أن الله سيسحابنا على العمل والعبادة وأشياء أخرى لا نعرفها.

العبادات لا تشغل وقتا كبيرا

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إلى أن العبادات مقدسة لكنها لا تشغل وقتًا كبيرًا في حياتنا، لافتا إلى أن العمل أمر مهم جدا، متابعا: «كنت أقرأ آية واتعجب منها دايما وهي في سورة الجمعة بتقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، رؤيتي لمريض هذا ذكر لله.

وتابع: «الموظف اللي بيتحجج ميشتغلش عشان صايم ده بيأدي عبادة، وشوفنا غزوة بدر وحرب أكتوبر كانت في رمضان والجنود كانت صايمة، مرضيوش يفطروا رغم أن طلعلتهم فتوى عشان يفطروا، وبناء عليه اللي بيعطل مصالح الناس عشان صايم هيقابل مشكلة كبيرة وهو بيتحاسب».