«بيكا» للأطباء والمهندسين بعد مقارنة رواتبهم بأمواله: «كنت بتنام في فرشتك وأنا بنام على التراب»

رد المطرب الشعبي حمو بيكا، عن الرسائل التي ترده من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعلق بضعف رواتب الأطباء والمهندسين مقارنة بمؤدي المهرجانات، والتي تقول: «أنا مهندس أو دكتور ومرتبي كذا؟!»، وذلك في لقاء مع الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج «لحظات جريئة»، عبر شاشة «القاهرة والناس».

وقال بيكا عن هؤلاء: «هيفضل طول حياته كده؟!»، ليرد عليه الإعلامي أحمد سالم قائلا: «بيحسوا إن الهرم مقلوب»، ورد بيكا: «خلاص يروح يعدله، يروح يعدل الهرم ويركز في شغله».

وأضاف: «لو إنت مهندس هاتني أبقى مهندس زيك، إنت راجل أهلك صرفوا عليك وبقيت مهندس ومتعلم، وأنا راجل شقيت وطلعت من الصفر وطول حياتي شقيان وتعبان وكنت بشقى وبتعب وبنام في الصحراء وعلى الرمل والتراب وحضرتك كنت بتنام على فرشتك وأهلك بيعلموك ويصرفوا عليك، إحمد ربنا إن أهلك صرفوا عليك وبقيت مهندس قد الدنيا وشغل دماغك، ولا إنت عاوز تنام والفلوس تجيلك.. الحياة هنا غلط، في مثل بيقول اللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته».