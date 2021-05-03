عاجل.. العثور على جثة طفل رضيع بجوار محطة قطارات المحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة، ولا يوجد لديه أي أوراق لإثبات هويته، ملقاة بجوار محطة القطار بالمحلة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغات من الأهالي تفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة مجهول الهوية ملفوف بغطاء ويرتدي ملابسه بالكامل بجوار محطة القطار.

وانتقلت قوة من مباحث المحلة بقسم شرطة ثان، تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى مكان البلاغ، وبفحص الجثة تبين أنها لطفل حديث الولادة عمره لا يزيد على ثلاثة أيام ويرتدي ملابسه كاملة.

وتم نقل جثة الطفل بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لاستخراج تصريح بدفنها وكشف ملابسات الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بتشريح جثة الطفل الرضيع ودفنها.