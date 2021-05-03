تحرير 34 محضرا ضد منشآت غذائية بـ3 مراكز في بني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، تحرير 34 محضرا صحيا ضد منشآت غذائية أغلبها محال أسماك مملحة ومدخنة بمراكز ببا وأهناسيا والفشن، وتضمنت إعدام 69 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكان وكيل وزارة الصحة ببني سويف، كلف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع، خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث قامت فرق من قسم مراقبة الأغذية بعمل حملات تفتيشية بمراكز ومدن ببا والفشن وأهناسيا، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية والتموين والطب البيطري والأمن، وأسفرت عن ضبط بعض السلع التالفة ومنتهية الصلاحية وتحرير محاضر لمخالفات الاشتراطات الصحية وإعدام بعض السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

في مركز ببا تمكن مكتب مراقبة الأغذية من المرور على العديد من المنشآت الغذائية بمدينة ببا، حيث جرى سحب عدد 8 عينات أسماك مملحة وأسماك مدخنة وأسماك ولحوم مجمدة، وتحرير عدد 3 محاضر جنح صحية لمخالفة الاشتراطات الصحية، وإعدام 17 كجم أغذية تالفة.

وفي أهناسيا تمكن فريق مراقبة الأغذية من المرور على 7 منشآت غذائية، وسحب عدد 10 عينة رنجة وسمك مجمد ولحوم وكبدة مجمدة وإرسالها للمعمل للتحليل، وإعدام 29 كجم مجمدات لوجود سائل إنفصالي بها وتغير فى خواصها الطبيعية، بجانب تحرير عدد 11 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، وعدد 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدد 4 محاضر لنقل اللحوم في عربات غير مخصصة لهذا الغرض.

وتمكن فريق مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية من المرور على عدد 11 منشأة غذائية، وتحرير عدد 10 محاضر جنح صحية لعدم استيفاء اشتراطات النظافة، وعدم حمل شهادات صحية لمزاولة المهنة، وتم سحب عدد 8 عينات من الأسماك المجمدة والرنجة والفسيخ، وتم التحفظ على كمية من الفسيخ المملح كبير الحجم غير صالحة للاستهلاك، بجانب قيام الطب البيطري بالتحفظ على كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، فيما قام التموين بتحرير محضر لأحد المحال «بدون ترخيص» يعمل في مجال ذبح الطيور الحية، وتم إعدام أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تقدر بـ23 كجم، منهم 5 كجم مجمدات.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال، ومواجهة كل صور الغش التجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، بالتزامن مع أعياد الربيع وشم والنسيم، والإقبال المتوقع على بعض الأنواع من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك.