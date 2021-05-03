أسرار الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل ماهر العطار: شعر بضيق تنفس

توفى منذ قليل، المطرب الكبير ماهر العطار، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

وأعلن فهد العطار، نجل شقيق المطرب الكبير، خبر وفاته عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، وكتب قائلا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين.. برجاء الدعاء».

وعلمت الوطن أن الفنان الراحل ماهر العطار، كان قد نقل لإحدى مستشفيات القاهرة وهو في حالة صحية حرجة بعد أن شعر بضيق حاد في التنفس، ومع الكشف تبين أنه كان لديه التهاب حاد في الشعب الهوائية.

ونفت مصادر مقربة من أسرة الفنان الراحل أن يكون قد أصيب بفيروس كورونا، ولكن ما حدث له هو مشاكل صحية بسبب كبر السن، إضافة إلى كونه كان يعاني من مشاكل صحية قديمة كانت تمنع من الحديث.

ماهر العطار يعد واحدا من مطربي جيل الغناء الهام الذى ظهر في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، وتعاون مع عدد كبير من الملحنين، بينهم الموسيقار محمد الموجي، ومن أشهر أغانيه: «بلغوه»، «إفرش منديلك على الرملة»، «دوبوني الغمزتين».

وكان الكاتب الصحفي أكرم السعدني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد كشف عن دور هاني شاكر وعمر عبد العزيز في علاج الراحل، قائلا: «الصديق الجميل عمر عبد العزيز، والفنان هاني شاكر، ثم الإنسان الأنفع الذي تجده دوما في كل الأوقات حاضرا لديه الحلول في الأوقات العصيبة أشرف ذكي، تم نقل الفنان الكبير إلى مستشفى معهد ناصر، للعلاج على نفقه الدولة.. شكرا لكم جميعا».

كما قدم عددا من الأفلام السينمائية الهامة منها فيلم مع زبيدة ثروت في فيلم «احترسي من الحب»، وقدم مع سامية جمال فيلم «النغم الحزين»، وشارك عبد السلام النابلسي وآمال فريد في بطولة «بنات بحري».