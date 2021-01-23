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السيطرة على حريق بسيارة أعلى طريق «مسطرد - أبو زعبل» في القليوبية

كتب:

حسن صالح
12:25 م | السبت 23 يناير 2021
جانب من الحريق

جانب من الحريق

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في سيارة على طريق «مسطرد - أبو زعبل» بالخانكة في محافظة القليوبية، وأخليت السيارة من الطريق، وأعيدت الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريقا أعلى طريق «مسطرد - أبو زعبل» بالخانكة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الحريق نشب في سيارة في أثناء سيرها على الطريق، وأخمد ورفعت السيارة المتضررة، وأعيدت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

كما تمكنت القوات من السيطرة على حريق نشب بإحدي الشقق السكنية ببنها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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