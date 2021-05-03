كيف أحكمت الأجهزة قبضتها على شواطئ مرسى مطروح في شم النسيم.. اعرفها

دوريات أمنية وانتشار لأفراد الأمن في شم النسيم بمدينة مرسى مطروح، كانت لها دورا كبيرا في منع دخول المواطنين والمصطافين إلى الشواطئ، وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مدار اليوم الإثنين، تنفيذ جميع الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، خلال إجازة أعياد الربيع وشم النسيم، بجميع مراكز ومدن المحافظة، خاصة إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وحملات الرقابة والتفتيش على الأسواق ومدى التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الوقائية داخل الفنادق والمنشآت مع المتابعة على مدار الساعة والتزام المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والقرارات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

حملات على شواطئ مطروح في شم النسيم

مع بداية أول شروق شمس شم النسيم وعلى مدار اليوم، شن مركز ومدينة مرسى مطروح عدة حملات قادها رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، رضا جاب الله ونوابه، بالتعاون مع مديرية أمن مطروح بالمرور على الشواطئ والاطمئنان على خلوها من المواطنين مع إجراء دوريات وتأمين على الشواطئ، تنفيذا لقرار إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمواطنين حرصا على سلامتهم.

10 شواطئ في مطروح ملتزمين بالغلق في شم النسيم

التزامت جميع شواطئ مرسي مطروح في شم النسيم وعددهم 10 شواطئ بقرارات مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا، وهم «شواطئ عجيبة، والأبيض وكليوباترا والغرام، والبوسيت، والعوام، وباب البحر، وروميل، ومينا حشيش» بالإضافة إلى شاطئ الرميلة، ولم تشهد الشواطئ تجمعات التزاما من المواطنين، كما نظمت إدارة السياحة والمصايف بمطروح لجان متابعة على مدار الساعة لالتزام المنشآت السياحية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال التطهير والتعقيم في جميع الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، من خلال حملة مكبرة من محافظة مطروح ومدى التزام كل منشآة سياحية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ونسبة الإشغال المقررة، وجميع الاشتراطات المنظمة لتشغيل جميع المنشآت السياحية في مرسى مطروح والمدن الساحلية بطول الساحل الشمالي الغربي من مطروح وحتى الإسكندرية، بمناطق الجراولة وسيدي حنيش ورأس الحكمة، وفوكة، والضبعة والعلمين وسيدي عبدالرحمن، والحمام.