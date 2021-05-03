ماجد الكدواني يجسد شخصية رئيس جهاز الأمن الوطني في «الاختيار 2»

شهدت الحلقتان 20 و21 من مسلسل الاختيار 2، ظهور الفنان ماجد الكدواني، الذي جسد شخصية اللواء محمود شعراوي، رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق، في الفترة من 2015 وحتى 2017، الذي يشغل حاليا منصب وزير التنمية المحلية.

مهام المنصب:

وتولى اللواء شعراوي، الذي جسد دوره الفنان ماجد الكدواني، مهام منصبه رئيسا لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في 21 ديسمبر 2015، خلفا للواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية الأسبق، واستمر «شعراوي» في منصبه حتى أكتوبر عام 2017، ويُعد «شعراوي» سليل عائلة أمنية، فشقيقه الأكبر هو اللواء عبد الحميد شعراوي، أحد أهم قيادات وزارة الداخلية في عهد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الذي كان له الفضل في القضاء على أسطورة عزت حنفي بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بأسيوط، عام 2003.

خلية الضباط المنشقين:

وأشرف اللواء شعراوي، على التحقيقات التي جرت في ملف الضباط المنشقين الـ5، الذين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي، وأعلنوا ولائهم لمؤسسه الهالك أبي بكر البغدادي، وتأكيدا على ولائهم ارتكبوا جريمة قتل 4 مواطنين بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن، كما أشرف على التحقيقات التي جرت مع أحد المقبوض عليهم منهم ويُدعى «كريم حمدي».

حسم:

وشهدت فترة تولي شعراوي، رئاسة جهاز الأمن الوطني، الذي يجسد دوره الفنان ماجد الكدواني، مهمة القضاء على تنظيم حسم الإرهابي بالكامل، والقضاء على عدد من عناصر هذا التنظيم الإرهابي، خلال مواجهات أمنية بعد عدة عمليات إرهابية ارتكبوها، ومنها محاولة اغتيال فضيلة الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للديار المصرية، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد السابق، بالقاهرة الجديدة، فضلا عن تقديم عدد كبير منهم للمحاكمات أمام المحاكم الجنائية والعسكرية، التي أصدرت بحقهم أحكاما رادعة جزاء وفاقا.

كما شارك في لغز الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها عدد من الكنائس في مختلف المحافظات، وتحديد القائمين عليها والقبض عليهم.