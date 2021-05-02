اول ظهور لـ ماجد الكدواني في مسلسل الاختيار 2.. خليفة اللواء «رفعت»

ظهر الفنان ماجد الكدواني لأول مرة اليوم فى مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، ليكون رئيس جهاز الأمن الوطني عقب نهاية خدمة اللواء رفعت الذى كان يجسده الفنان الكبير رياض الخولي الذى أنهى مهمته في حلقة اليوم.

«الكدواني» يجسد في العمل شخصية اللواء محمود شعراوي الذي شغل منصبه في الأمن الوطني.

كانت الحلقة 20 من المسلسل اليوم دارت حول رحيل اللواء رفعت رئيس المقدم زكريا يونس والذى يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، والذى كان يعاني في تلك الحلقة بسبب مرض زوجته وقيامها باجراء عملية لاستئصال الورم الذي أصاب رحمها وأدى فى النهاية الى حرمانه من إنجاب الولد الذي تمناه.

كما تحدثت الحلقة عن انشقاق جماعة من ضباط جهاز الأمن الوطني، لتأسيس جماعة إرهابية تريد إحداث تخريب فى البلاد من بيها ضابطان افتعلا مشكلات في الشارع.

مسلسل الاختيار 2، من تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان «ملحمة البرث»، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، وهو من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية بعنوان رجال الظل عن أحداث شهدتها مصر من عام 2013 إلى 2019.

مسلسل الاختيار 2 يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد، أما البطولة فلكل من أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد وكريم عبدالعزيز وإنجي المقدم وبشرى وإياد نصار وهادي الجيار وأحمد حلاوة وليلى عز العرب ورياض الخولي وأحمد شاكر عبداللطيف وأحمد سعيد عبد الغني.