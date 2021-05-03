مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21: التحقيق مع ضابط منشق وهروب زملائه لبئر العبد

دارت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21، للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي عن التحقيق مع أفراد من جهاز الأمن الوطني الذين انشقوا وانضموا لجماعات إرهابية.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21.. الظهور الأول لمقدم مراد

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21، عن استجواب مدير جهاز الأمن القومي الجديد «مراد» الذى يجسد دوره الفنان ماجد الكدواني لأحد ضباط جهاز الأمن الوطني الذي انشق عن الجهاز وساهم في المشاركة مع عناصر إرهابية، وهاجمه مراد بقوة خلال التحقيق، قائلا: «أنت مش ابني ولا يشرفني أكون أبوك.. شكل كريم مش عارف هو فين وقاعد قصاد مين»، فحين هرب باقي أفراد العناصر المنشقة عن إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي وهما الضابطان خيرت السبكي وحنفي جمال، إلى بئر العبد لبيعة الإرهابي أبو حذيفة الأنصاري.

وعقب الوصول لمقر حذيقة، يقوم بحث الضباط خوفا منهم وعدم مصدقيته لهم وطلب منهم البقاء في الحبس إلى أن يتأكد منهم ومن موقفهم.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21.. هروب الضباط المنشقين لبئر العبد

مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من سلسلة الاختيار التي بدأت العام الماضي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019،

مسلسل الاختيار 2 من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي.

مسلسل الاختيار 2 يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد

بطولة مسلسل الاختيار2، لكل من أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني.