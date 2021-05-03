فتحي سالم مجسد دور الشهيد محمد جودة بـ«الاختيار»: عرفت كل تفاصيله من أسرته

قال الفنان فتحي سالم، أحد المشاركين في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، الذي جسد دور الشهيد الملازم محمد جودة، إن بمجرد معرفته أنه سيجسد في هذا العمل شخصية حقيقية واقعية بالفعل، وليس شخصية من وحي خيال المؤلف، تواصل مع أسرة الشهيد وبالتحديد الدكتورة أماني جودة، التي أخبرته بكل التفاصيل الخاصة بهذا الشهيد، وليس هذا فقط بل عرضت عليه كذلك تزويده بالملابس الخاصة به التي كان يرتديها في بيته وفي عمله، وكذلك الملابس التي ارتداها يوم استشهاده، موضحا أن أسرة الشهيد كانت متعاونة معه بشكل كبير، وكانت تحاول مساعدته بشتى الطرق الممكنة.

وأضاف «سالم»، خلال لقائه مع قناة exrtra news، أنه حين اقترب من حياة هذا الشهيد وعرف تفاصيل حياته، اكتشف أنه شخص جميل ومحبوب للغاية من كل من حواله، موضحا أنه كان يتمتع بسيرة طيبة ممتلئة بمواقف الخير والجدعنة، التي قام بها مع أهالي منطقته «الخانكة».

وأوضح الفنان، أن من التفاصيل التي عرفها عن الشهيد، أنه كان يتقاضى مرتبا قليلا بعض الشيء، بعد أن تخرج مباشرة من كلية الشرطة، ورغم هذا كان يوزع هذا المرتب على الأسر المحتاجة وغير القادرين، مصرحا أن هذا الأمر لم يكتشفه أهل الشهيد إلا بعد وفاته، وخلال عزائه الذي كان متواجدا به كثيرون، الذين لا يعرفهم أهل الشهيد، ليتفاجؤوا بعد ذلك أنه هؤلاء الأشخاص، كان يساعدهم الشهيد بمرتبه كل شهر بشكل مستمر.

وتابع: «كان شخص جميل جدا، وبدلة الضابط مكنتشي مخلياه مغرور»، مؤكدا أنه كان إنسانا بالمقام الأول.

الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشري والراحل هادي الجيار، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.