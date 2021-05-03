نماذج امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب النقل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب ورقيًا في المنازل، موضحة أن كل إدارة تعليمية تتولى طباعة الامتحانات وتوزيعها على الطلاب وتسليمها في المواعيد المحددة لذلك.

وتنشر «الوطن» نماذج امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع طلاب الصف الخامس الابتدائي، في مادة التربية الإسلامية بنظام الأسئلة الموضوعية، واللغة الأجنبية الأولى.

ونماذج الصف السادس الابتدائي، في مادة التربية الدينية الإسلامية، والتربية الدينية المسيحية، والتي جاءت بنظام الأسئلة الموضوعية «اختيار متعدد».

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة حرصت على انتهاء العام الدراسي الحالي لطلاب صفوف النقل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو المقبل، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه جار الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة، إلكترونيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، وأنه سيتم عقد امتحانات تجريبية في شهري مايو الجاري، ويونيو المقبل، لتدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه هناك تنسيق كامل مع الإدارات التعلييمة بشأن تصحيح امتحانات طلاب الصيفن الأول والثاني الثانوي، موضحًا أن سيتم إعلان نتيجة الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهت من عقد امتحانات شهر أبريل، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وجار الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية لشهر مايو الجاري، إلكترونيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

وأوضحت مديريات التعليم، أنه سيتم تخصيص غرف فنية في جميع المدارس بالتزامن مع عقد الامتحانات التجريبية، للوقوف على أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب وحلها، وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقوف على آخر مستجدات الاستعدادات لعقد الامتحانات.