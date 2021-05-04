مصدر بـ«السياحة»: مبادرة «شتي في مصر» مستمرة خلال إجازة عيد الفطر

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار عن استمرار فعاليات مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك»، موضحا: «أنه رغم إعلان الوزارة انتهاء المبادرة يوم 15 مايو الجاري «ثالث أيام عيد الفطر» إلا أن جميع الحجوزات التي ستتم قبل ذلك الموعد لما بعد انتهاء المبادرة سيتم المحاسبة فيها وفقا للأسعار الواردة بالمبادرة».

الاستفادة من أسعار المبادرة

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصريين والأجانب يمكنهم الاستفادة من أسعار المبادرة المخفضة لأسعار تذاكر الطيران والغرف الفندقية خلال حجز الفنادق المشاركة في المبادرة، لافتا إلى أن عدد الفنادق المشاركة في المبادرة نحو 150 فندق موزعين على المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر والقاهرة.

وتابع: «أن الوزارة لم تحسم قرار انهاء المبادرة في 15 مايو الجاري أو مدها لفترة مقبلة»، مضيفا «أن الوزارة لديها إحصاءات كاملة حول المبادرة منذ انطلاقها يناير الماضي من حيث عدد زوار كل فندق فى كل مدينة وستحدد وفقا تلك البيانات مع وزارة الطيران المدني إمكانية مد المبادرة أو الاكتفاء بالفترة المعلنة».

الفنادق جاهزة لاستقبال المصريين

ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، «إن العديد من فنادق شرم الشيخ فئة 4 و3 نجوم طرحت عروض وتخفيضات لجذب المواطنين المصريين خلال إجازات عيد الفطر المبارك»، لافتا إلى أن كافة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة لاستقبال المواطنين بعد نهاية شهر رمضان.

وأكد أن كافة المنشآت الفندقية آمنة صحيا وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، داعيا المواطنين للسفر لقضاء الإجازات بالفنادق.

يشار إلي أن وزارة السياحة والآثار اطلقت مبادرة «شتي في مصر»، يناير الماضي لتنشيط السياحة الداخلية والمقرر أن تستمر حتي حتي يوم 15 مايو الجاري».