«مستثمرو السياحة»: فنادق شرم والغردقة تقدم تخفيضات خلال إجازة العيد

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن العديد من فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، بدأت في تقديم عروض سعرية وتخفيضات لجذب المواطنين المصريين لزيارة تلك المدن خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

«مدن سياحية آمنة»

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن ترتفع نسب إقبال المواطنين على الذهاب للمدن السياحية والفندقية، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي بالمدارس بالنسبة لسنوات النقل، إضافة إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدن المصرية آمنة صحيا وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

ودعا فلا المواطنين المصريين لعدم التخوف والسفر للمدن السياحية الشاطئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء خلال العيد خاصة أنها تطبق بصرامة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا ولم يسجل بها إصابة أي من السياح أو النزلاء بـ«كوفيد 19».

«شتي في مصر»

ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن مبادرة «شتي في مصر» مستمرة خلال عيد الفطر المبارك، وأن المواطنين يمكنهم الاستفادة من أسعارها الجيدة خلال إجازات عيد الفطر، لافتا إلى أن العديد من الفنادق فئة 4 نجوم بشرم الشيخ وغير المشاركة بالمبادرة، طرحت حوافز سعرية لتشجيع المواطنين المصريين على زيارتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن القطاع السياحي الحكومي والخاص يعلم جيدا أن هناك ارتفاعا في نسب الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة من الفيروس إلا أن المنشآت والمطاعم السياحية آمنة صحيا، ولا توجد أدنى خطورة من زيارتها حاليا، خاصة مع قرب الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لكورونا.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد قررت مد مبادرة شتي في مصر حتى يوم 15 مايو الجاري وهو الذي سيوافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك.