أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 4-5-2021 في مصر

تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن في السوق المحلية، باعتبارها واحدة من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين خلال شهر رمضان الكريم، واستقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلية والمحلات، وفقًا لغرفة التجارية بالقاهرة.

واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، تستعرض أسعار بورصة الدواجن سواء من الغرفة التجارية بالقاهرة أو بالسوق المصرية.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

وجاءت أسعار الدواجن في السوق المحلية في المحلات، مقارنة بالأسعار الصادرة عن الغرفة التجارية، التي رصدتها «الوطن» على النحو التالي:

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من الوراك فوصل إلى 40 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

- ووصل سعر كبد الدجاج إلى 47 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 53 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة عند سعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 إلى 31 جنيهًا.

فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 36 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 42 إلى 43 جنيهًا.