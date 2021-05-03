عرضها الاختيار 2.. هؤلاء حاولوا اغتيال الدكتور علي جمعة «صور»

عرضت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 2، مشاهد من عملية محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، ظهر يوم الجمعة 5 أغسطس 2016، بالقرب من مسجد «فاضل» فى مدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت وزارة الداخلية، حينها، أن قطاع الأمن الوطني، تمكن من رصد اضطلاع قيادات الإخوان الهاربين بالخارج، بتطوير هيكل الجماعة التنظيمى بالداخل، عن طريق تشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة «حركة سواعد مصر، وحسم، ولواء الثورة»، واستغلالها كواجهة إعلامية، ينسب إليها عمليات العنف التى تنفذها الجماعة.

وتمكنت الداخلية، من ضبط 5 عناصر إرهابية، متورطين في عدة عمليات إرهابية، منها محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وهم محمد السعيد محمد فتح الدين وأحمد تونى عبدالعال تونى وعبد الحكيم محمود عبد الحكيم ونبيل إبراهيم الدسوقى محمد ومؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد.

واعترف الإرهابيون، بتنفيذ عدة عمليات، منها محاولة إغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، حيث اعترف الإرهابي نبيل إبراهيم الدسوقي محمد، بارتكاب الحادث.

واعترف الإرهابي مؤمن محمد إبراهيم عبدالجواد، وشهرته مؤمن الحمراوي، بارتكاب محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، موضحا أنه وآخرين، أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاهه، ثم استقلوا سيارتين وهروبهم فى أعقاب تصويرهم للحادث.

كما اعترف الإرهابيان أحمد الدسوقي مصباح زغلول، ومعاذ حمدي محمد صالح، بقيامهما بصناعة العبوات التى تم زرعها أمام نادى الشرطة بدمياط، بالإشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان التي أسفرت عن انفجار إحداها، وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وتمكنت وزارة الداخلية، من ضبط 62 قطعة سلاح متنوعة، 9عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الإنفجار تزن الواحدة 15 كيلوجرام، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم فى تصنيع المتفجرات، ومبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، بحوزة المتهمين.